Тщательно выбирайте мастера, чтобы не заразиться грибком и другими болезнями.

Бьюти-сфера настолько популярна, что с каждым днем мастеров становится все больше и больше. Однако не все клиенты знают, как отличить хорошего мастера маникюра от плохого, чтобы поход за красотой не обернулся для них серьезными проблемами со здоровьем.

В первую очередь вам стоит понимать, что поход в салон красоты более безопасный, чем визит к мастеру домой. В салоне есть необходимое оборудование для стерилизации инструментов, а также обычно там работают высококвалифицированные специалисты.

В случае, если вы все-таки подцепите грибок, вы будете знать, кому предъявлять претензии. А вот, если вы больше любите ходить к мастеру домой, то будьте готовы к тому, что он может отказаться нести ответственность, если с вами что-то случится.

Видео дня

Поэтому вам все же стоит знать несколько нюансов при выборе мастера маникюра.

Диплом. Если мастер самоучка, то скорее всего у него нет представления обо всех возможных рисках. Лучше отдавать предпочтение специалистам, у которых есть диплом, которые проходили курсы по маникюру.

График. Если вы записываетесь к мастеру, а он говорит, что "окошко" есть только через 2-3 недели, значит этому человеку доверяют свои руки многие модницы. Если же он готов принять вас в любое время - его услуги не пользуются спросом.

Отзывы. Перед тем, как идти к любому мастеру маникюра, обязательно читайте отзывы. Красивые картинки в соцсетях еще ни о чем не говорят.

Чистота рук. Когда вы уже выберете мастера и придете к нему на маникюр, обратите внимание на чистоту его рук. Он обязательно должен продезинфицировать как свои, так и ваши руки.

Одноразовые инструменты. Хороший мастер не экономит денег на здоровье своих клиентов, а вот плохой будет делать всем маникюр одними и теми же.

Ранее стало известно, какой маникюр носят богатые женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: