Названа самая модная обувь этой зимы: эту модель хочет каждая (фото)

Это всем известные угги.

Угги – одна из тех модных тенденций, которые время от времени возвращаются на подиумы и в повседневный стиль, несмотря на неоднозначные отзывы. Сегодня эти уютные и практичные ботинки снова набирают популярность, и их возвращение в моду объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, угги идеально сочетаются с трендом на комфорт и уют, который уже несколько сезонов правит миром моды. Оверсайз-свитера, широкие брюки и мягкие материалы – всё это нацелено на комфорт, и угги, благодаря своей теплоте и мягкости, как нельзя лучше вписываются в эту концепцию. Они создают расслабленный и уютный образ.

Во-вторых, многие бренды, в том числе люксовые, взяли на себя задачу переосмыслить классические угги, добавив им современных элементов. Появились угги с более изящной формой, на платформе, с декоративными элементами, что позволило сделать их более универсальными. Современные угги выпускаются не только в классическом коричневом цвете, но и в ярких или пастельных оттенках.

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Интересно и то, что многие знаменитости также выбирают угги. Например, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Они активно используют угги в своих повседневных образах, что привлекает внимание и вызывает желание последовать примеру.

С чем носить угги?

Современные угги отлично сочетаются с узкими джинсами или леггинсами, создавая баланс между объемными ботинками и более облегающим низом. Также их можно носить с мини-юбками и плотными колготками, добавляя нотку непринужденности и даже дерзости в образ.

Интересный вариант – сочетать угги с трикотажными костюмами. Этот ансамбль особенно популярен в этом сезоне, так как прекрасно подходит для городской среды и создает эффект расслабленного, но стильного "лука".

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