УНИАН расскажет о нескольких элементах гардероба, которые подчеркнут ваш вкус.

Если вы хотите этой осенью выглядеть стильно и заметно, то обязательно прислушивайтесь к советам стилистов. А УНИАН собрал несколько крутых образов, которые точно вдохновят вас.

Кардиган оверсайз

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это тепло. А в третьих - можно сочетать с самой разнообразной одеждой. Плюсы такого длинного вязаного кардигана можно перечислять бесконечно. И каждая модница, которая решит приобрести его себе, обязательно в этом убедится.

Свитер с узорами

Еще недавно такой свитер выглядел старомодным. Но, как известно, новое - это хорошо забытое старое.

Видео дня

Подобная модель отлично подойдет под джинсы. Стилисты говорят, что можно выбирать разную расцветку - от пастельных тонов до самых пестрых.

Свитер фактурной вязки

В такой объемной одежде вы точно не останетесь незамеченной. Особенно, если отдадите предпочтение ярким оттенкам. Например, фуксия хорошо будет сочетаться с клетчатой юбкой или белыми брюками.

Укороченный свитер

Мода на такие модели постепенно проходит. Однако такой классический вариант крупной вязки все еще занимает свое место среди стильных вещиц нынешнего сезона.

Оверсайз-свитер с надписями

Данная модель отлично подойдет тем, кто любит выделяться, выглядеть ярко и современно. Больше всего они гармонируют со светлыми джинсами, однако можно их носить и под юбку мини, и под шорты. Главное - это чтобы погода позволяла.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, как выбрать зонт на осень и какие есть стильные варианты 2022.

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