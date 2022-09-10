Если вы хотите этой осенью выглядеть стильно и заметно, то обязательно прислушивайтесь к советам стилистов. А УНИАН собрал несколько крутых образов, которые точно вдохновят вас.
Кардиган оверсайз
Во-первых, это красиво. Во-вторых, это тепло. А в третьих - можно сочетать с самой разнообразной одеждой. Плюсы такого длинного вязаного кардигана можно перечислять бесконечно. И каждая модница, которая решит приобрести его себе, обязательно в этом убедится.
Свитер с узорами
Еще недавно такой свитер выглядел старомодным. Но, как известно, новое - это хорошо забытое старое.
Подобная модель отлично подойдет под джинсы. Стилисты говорят, что можно выбирать разную расцветку - от пастельных тонов до самых пестрых.
Свитер фактурной вязки
В такой объемной одежде вы точно не останетесь незамеченной. Особенно, если отдадите предпочтение ярким оттенкам. Например, фуксия хорошо будет сочетаться с клетчатой юбкой или белыми брюками.
Укороченный свитер
Мода на такие модели постепенно проходит. Однако такой классический вариант крупной вязки все еще занимает свое место среди стильных вещиц нынешнего сезона.
Оверсайз-свитер с надписями
Данная модель отлично подойдет тем, кто любит выделяться, выглядеть ярко и современно. Больше всего они гармонируют со светлыми джинсами, однако можно их носить и под юбку мини, и под шорты. Главное - это чтобы погода позволяла.
Напомним, ранее УНИАН писал о том, как выбрать зонт на осень и какие есть стильные варианты 2022.