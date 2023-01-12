Эти вещи станут незаменимыми в вашем гардеробе.

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи будут в тренде весь 2023 год. По его словам, стоит присмотреться к шубам, коже, джинсовым изделиям и другим элементам гардероба.

Главный тренд зимы – это шуба из искусственного меха. В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайза.

По словам Андре Тана, деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. И в ближайшее время явно не намерен сдавать свои позиции. В этом сезоне джинс будет очень популярен – мы будем носить не только классику, но и вываренную, умышленно состаренную джинсу.

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Также в тренде остается маскулинность. Если вы любите носить вещи своего парня или мужа, то этот год подарит вам такую возможность. Надевайте рубашки, жакеты, брючные костюмы мужского кроя и вы будете звездой. Однако их стоит дополнять женственными деталями, например, туфлями или аксессуарами.

Популярность кожи будет только набирать обороты. Она еще долго будет в тренде, так что доставайте все ваши косухи и кожаные штаны оверсайз кроя.

Если вы хотите подчеркнуть талию и формы, вам на помощь придут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно надевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело.

Напомним, почему нельзя носить капроновые колготки под джинсы.

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