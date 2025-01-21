Топ модных причесок, которые можно сделать за 5 минут: все легко и просто

Они выглядят эффектно, несмотря на простоту их выполнения.

Модные тренды 2025 года предлагают простые, но эффектные причёски, которые можно сделать буквально за пять минут. Они универсальны, подходят для любого случая и помогут вам чувствовать себя уверенно.

Пучок на затылке

Классический низкий пучок — это идеальное сочетание элегантности и удобства. Соберите волосы в хвост на затылке, слегка закрутите их и зафиксируйте шпильками или резинкой. Для придания лёгкой небрежности вытяните несколько прядей у лица. Этот стиль подойдёт как для офиса, так и для вечеринки.

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Высокий хвост

Высокий хвост — это классика, которая всегда в моде. Чтобы добавить изюминку, оберните основание хвоста тонкой прядью волос, замаскировав резинку. Такой простой приём сделает причёску более стильной. Для объёма можно слегка начесать волосы у корней.

Косы и плетения

Лёгкие плетения — тренд, который не теряет актуальности. Попробуйте заплести боковую косу или сделать две косички, собрав их на затылке в пучок. Для создания романтичного образа вытяните несколько тонких прядей, обрамляющих лицо.

Прическа с заколкой

Заколки и крабики остаются в центре внимания. Чтобы создать модный образ, соберите верхнюю часть волос и зафиксируйте её крупной заколкой. Это мгновенно освежит образ, а выбор стильной заколки добавит индивидуальности.

Волнистые волосы с помощью спрея

Для создания пляжных волн не нужны ни плойка, ни утюжок. Достаточно нанести текстурирующий спрей на влажные волосы, слегка сжать их руками и дать высохнуть. Это отличный вариант для тех, кто ценит естественность и минимальные затраты времени.

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