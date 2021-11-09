Певица вызвала восторг у поклонников новым образом.

Украинская певица Тина Кароль недавно изменила имидж ради нового альбома "Двойной рай". Звезда сменила цвет волос и сделала челку, а также поэкспериментировала с одеждой. Теперь ее образ выглядит более сексуально, женственно и в то же время сдержанно.

Так, в этот раз Кароль примерила черное платье-смокинг с длинным рукавом и золотыми пуговицами. А его "изюминкой" стал высокий разрез посредине. Под такой наряд Тина надела кожаные сапоги на высоком каблуке, а также она нанесла легкий макияж с акцентом на губы.

Отметим, что стоимость платья от российского бренда Jaswely составляет 5300 гривень.

"Прекрасная", "Вау! Невероятно красивая! Как же я люблю этот новый look", "Богиня", "Самая красивая", "Женщина-кошка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Ранее УНИАН сообщал, что Тина Кароль заинтриговала поклонников откровенным признанием.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич