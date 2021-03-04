На днях политик опровергла слухи о пластической операции.

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко появилась на заседании в Верховной Раде в новом образе и с новой прической.

Читайте такжеУ стильной Юлии Тимошенко появилась последовательница: Леди Ю не одобряетФотографии политика опубликовал «Апостроф».

На снимках – Юлия Тимошенко с распущенными завитыми волосами и в стильном платье темных цветов.

На днях Тимошенко опровергла слухи о том, что ее недавнее изменение внешности связано со вмешательством пластического хирурга.

Многие заметили, что после новогодних каникул у политика исчезли морщины под глазами, подтянулся подбородок, улучшился контур лица и даже немножко увеличились губы.

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Автор: УНИАН