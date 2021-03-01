Народный депутат Украины Юлия Тимошенко впервые прокомментировала недавнее изменение своего внешнего вида.
Читайте также"50 оттенков Леди Ю": в сети обсуждают новый наряд Тимошенко с кожаными ремешками (фото)Политик фактически опровергла слухи о пластической операции, говорится в сюжете программы «Викриття».
Отмечается, что после первого появления Тимошенко в Верховной Раде в новом году в сети ходят разные слухи о причине, как ей удалось заметно помолодеть.
«У депутата исчезли морщины под глазами, подтянулся подбородок, улучшился контур лица и даже немножко увеличились губы», – говорится в сюжете.
Тимошенко настаивает, что все это – результат длительного отдыха.
«Я хочу успокоить всех ваших читателей и слушателей: я просто смогла 30 дней отдохнуть. Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на Новый год мы семьей отдохнули. И это, возможно, немножечко повлияло и на внешний вид», – отметила политик.
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