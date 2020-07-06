Модные шлепанцы 2020, которые сложно не заметить
15:25, 06 июля 2020Красота и стиль
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Летняя обувь должна быть комфортной.
Обувь / фото REUTERS
Летняя обувь должна быть яркой, стильной и удобной. Сейчас есть масса тапок, шлепанцев, босоножек, которые уже приелись и не выглядят модно.
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Так, на помощь пришли дизайнерские тапки от Kanye West, которые можно купить в Украине. Конечно цены не самые низкие, но с такой обувью вы точно будете на вершине.
Шлепанцы представлены в нескольких цветах - белый, черный, коричневый и оливковый. Носок и пятка открыты, а вот уникальности им добавляет подошва. Она выглядит как рваная, или ее можно сравнить со следом от трактора.
Модные тапки / фото werare.com.ua
Как сообщает УНИАН, ранее были названы антитренды в одежде.
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