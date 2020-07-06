Модные шлепанцы 2020, которые сложно не заметить

Летняя обувь должна быть комфортной.

Летняя обувь должна быть яркой, стильной и удобной. Сейчас есть масса тапок, шлепанцев, босоножек, которые уже приелись и не выглядят модно.

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Так, на помощь пришли дизайнерские тапки от Kanye West, которые можно купить в Украине. Конечно цены не самые низкие, но с такой обувью вы точно будете на вершине.

Шлепанцы представлены в нескольких цветах - белый, черный, коричневый и оливковый. Носок и пятка открыты, а вот уникальности им добавляет подошва. Она выглядит как рваная, или ее можно сравнить со следом от трактора.

Как сообщает УНИАН, ранее были названы антитренды в одежде.

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