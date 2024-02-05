Они могут испортить ваш образ.

Каждая девушка периодически освежает свой образ и делает новые стрижки. Есть несколько привычных вариантов, которые, на самом деле, уже не такие актуальные, как раньше, поэтому о них лучше забыть.

УНИАН называет неудачные женские стрижки в этом году.

Стрижки на средние волосы - худшие варианты

Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов, какие женские стрижки вышли из моды.

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Суть этой стрижки в том, чтобы сделать резкий переход по длине волос. Какое-то время такую укладку носила даже Николь Кидман, однако и она сейчас от нее отказалась. Стилисты рекомендуют делать более симметричные стрижки в новом сезоне.

Ровная челка

Челка должна подходить под форму вашего лица. Если у вас есть сомнения, то лучше обойтись естественной укладкой. Хотите стильную прическу? Делайте ее слегко небрежной.

Выбритые виски

До сих пор можно встретить девушек, выбривающих виски. Однако это стрижка больше подходит мужчинам, а если вы хотите создать себе женственный и нежный образ, то от этого лучше отказаться.

Самые неудачные стрижки на короткие волосы - забудьте о них

Среди самых популярных стрижек на короткие волосы - пикси, каре с прямой челкой и маллет. С одной стороны они визуально удлиняют шею, а с другой - портят образ современной женщины.

Да, за ними легко ухаживать, потому что они не требуют такого внимания как длинные волосы. При этом важно помнить, что волосы - это сила женщины, поэтому избавляться от них - не самая лучшая идея.

Если у вас есть проблемы с густотой и блеском прядей, то это можно исправить с помощью профессиональных косметических средств.

Итак, теперь вы знаете, какие стрижки на короткие волосы и стрижки на длинные волосы считаются неактуальными в 2024 году. Стилисты советуют не пренебрегать этими советами при создании стильного образа.

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