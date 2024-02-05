Каждая девушка периодически освежает свой образ и делает новые стрижки. Есть несколько привычных вариантов, которые, на самом деле, уже не такие актуальные, как раньше, поэтому о них лучше забыть.
УНИАН называет неудачные женские стрижки в этом году.
Стрижки на средние волосы - худшие варианты
Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов, какие женские стрижки вышли из моды.
- Медуза
Суть этой стрижки в том, чтобы сделать резкий переход по длине волос. Какое-то время такую укладку носила даже Николь Кидман, однако и она сейчас от нее отказалась. Стилисты рекомендуют делать более симметричные стрижки в новом сезоне.
- Ровная челка
Челка должна подходить под форму вашего лица. Если у вас есть сомнения, то лучше обойтись естественной укладкой. Хотите стильную прическу? Делайте ее слегко небрежной.
- Выбритые виски
До сих пор можно встретить девушек, выбривающих виски. Однако это стрижка больше подходит мужчинам, а если вы хотите создать себе женственный и нежный образ, то от этого лучше отказаться.
Самые неудачные стрижки на короткие волосы - забудьте о них
Среди самых популярных стрижек на короткие волосы - пикси, каре с прямой челкой и маллет. С одной стороны они визуально удлиняют шею, а с другой - портят образ современной женщины.
Да, за ними легко ухаживать, потому что они не требуют такого внимания как длинные волосы. При этом важно помнить, что волосы - это сила женщины, поэтому избавляться от них - не самая лучшая идея.
Если у вас есть проблемы с густотой и блеском прядей, то это можно исправить с помощью профессиональных косметических средств.
Итак, теперь вы знаете, какие стрижки на короткие волосы и стрижки на длинные волосы считаются неактуальными в 2024 году. Стилисты советуют не пренебрегать этими советами при создании стильного образа.