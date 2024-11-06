Стильная обувь станет дополнением к вашему гардеробу.

В новом сезоне осень-зима 2024/2025 дизайнеры предлагают широкий выбор сапог на любой вкус. Классические силуэты сочетаются с неожиданными материалами и принтами, создавая множество стильных образов.

Замша и бохо-шик

Замшевые сапоги в теплых оттенках бежевого и коричневого станут главным элементом стиля бохо. Chanel и Private Policy уже включили их в свои коллекции, демонстрируя их универсальность и удобство.

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Классика всегда в моде

Классические высокие сапоги остаются актуальными и в новом сезоне. Acne Studios, Gucci и Louis Vuitton представили их в разных вариациях - как выше колена, так и чуть ниже.

Яркие акценты

Сапоги ярких цветов, особенно красные, станут настоящей изюминкой вашего гардероба. Дизайнеры также предлагают обратить внимание на модели синего, зеленого и оранжевого цветов.

Леопардовый бум

Леопардовый принт продолжает покорять модный мир, и сапоги не стали исключением. Versace и Marni включили "хищные" модели в свои коллекции.

Байкерский стиль

Байкерские сапоги с пряжками и другими металлическими элементами - идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и стиль. Loewe и Coach предлагают сочетать их с женственными платьями для создания эффектного контраста.

Новый сезон обещает быть ярким и разнообразным. Экспериментируйте с образами, выбирайте сапоги по вкусу и создавайте свой уникальный стиль!

Напомним, ранее УНИАН назвал главные антитренды шапок на зиму 2025.

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