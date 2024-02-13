Модные вещи на весну 2024 / Скриншот Instagram

Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, какие модные тренды будут весной 2024 и назвал пять вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы, если она хочет покорить своим чувством стиля и изысканностью.

По мнению стилиста, на первом месте будет большой палантин или шарф. В начале весны погода еще не очень радует, поэтому эта вещь вам точно пригодится. Особенно мерзлякам, которые снимают шапки только в мае.

Модные вещи на весну 2024 / Скриншот Instagram

Во-вторых, продолжил Попов, у каждой модницы должна быть маленькая трикотажная шапочка, похожая на плавательную.

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Модные вещи на весну 2024 / Скриншот Instagram

На третьем месте оказался приталеный жакет, который подчеркнет вашу женственность.

Модные вещи на весну 2024 / Скриншот Instagram

Также стоит обратить внимание на цветные колготки, но не красные, как это было модно в прошлом сезоне. Этой весной стоит отдать предпочтение темно-вишневому или оливковому цвету.

Модные вещи на весну 2024 / Скриншот Instagram

И еще один тренд - перчатки за поясом. Он может быть средней ширины. Такой пояс идеально сочетается с пальто или даже пуховиком. А главный плюс в том, что вы не потеряете свои перчатки.

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