Впервые он в ней появился на публике в августе текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно появлялся на публике в вышиванке цвета хаки по мотивам войны в родной стране.

Известно, что такие вышиванки производит украинский бренд Indposhiv, а дизайн разработала беларусская художница Руфина Базлова. Согласно данным на рфициальном сайте магазина, стоимость такой вышиванки варьируется от 11 до 20 тысяч гривень.

Стоит отметить, что вышиванка Зеленского стала популярной. Такую же себе приобрела украинская телеведущая и волонтер Екатерина Осадчая. Однако ей по душе больше пришелся белый цвет с красной вышивкой, хотя орнамент тот же.

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Напомним, ранее стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, что, надевая вышиванку, можно убить сразу двух зайцев - это модно и патриотично.

"Вышиванки сейчас действительно на пике популярности. Если посмотреть на Недели высокой моды, то многие украинские дизайнеры представляли одежду с вышивкой на мировых подиумах. Трудно сказать, кто чем руководствуется. Думаю, большинство людей надевают вышиванки, чтобы показать свой патриотизм. Но опять-таки это очень модно. Вышиванка стала известна еще два года назад. Поэтому, надевая вышиванку, вы сразу убиваете двух зайцев", - сказал Попов.

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