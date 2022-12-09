Владимир и Елена Зеленские / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно появлялся на публике в вышиванке цвета хаки по мотивам войны в родной стране.

Известно, что такие вышиванки производит украинский бренд Indposhiv, а дизайн разработала беларусская художница Руфина Базлова. Согласно данным на рфициальном сайте магазина, стоимость такой вышиванки варьируется от 11 до 20 тысяч гривень.

Такую вышиванку носит Зеленский / shop.indposhiv.ua/

Стоит отметить, что вышиванка Зеленского стала популярной. Такую же себе приобрела украинская телеведущая и волонтер Екатерина Осадчая. Однако ей по душе больше пришелся белый цвет с красной вышивкой, хотя орнамент тот же.

Видео дня
Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, что, надевая вышиванку, можно убить сразу двух зайцев - это модно и патриотично.

"Вышиванки сейчас действительно на пике популярности. Если посмотреть на Недели высокой моды, то многие украинские дизайнеры представляли одежду с вышивкой на мировых подиумах. Трудно сказать, кто чем руководствуется. Думаю, большинство людей надевают вышиванки, чтобы показать свой патриотизм. Но опять-таки это очень модно. Вышиванка стала известна еще два года назад. Поэтому, надевая вышиванку, вы сразу убиваете двух зайцев", - сказал Попов.

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