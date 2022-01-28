Длительное ношение афрокос или дредов может спровоцировать облысение.

Следовать модным тенденциям плетения афрокос следует с осторожностью, поскольку такие прически могут привести к облысению под влиянием натяжения и давления.

Особенно рискуют люди с тонкими волосами. Как правило к ним относятся блондины, дети, отметила врач-дерматолог Анастасия Мареева, передает medikforum.

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При этом чаще всего зонами облысения становятся лобно-височные и затылочный участок.

"Увеличить риски могут и несоблюдения техники плетения мастером: неверное распределение, неправильное деление головы на зоны, неправильно подобранный вес материала, слишком тугое затягивание", — предупредила врач.

Одним из факторов риска выступает и длительность ношения такой прически.

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