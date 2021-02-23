Важно помнить, что залог красивого пресса - это питание.

Тело делается на кухне, ведь залог красивого пресса - это питание. А вот с помощью упражнений можно ускорить процесс подготовки к весне и лету.

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Подъем

Для того чтобы прочувствовать все мышцы, предлагаем вам сесть на тренажер для прокачки пресса. Спустите голову ниже тренажера, руки за голову или на грудь и начинайте приподниматься. При этом не стоит полностью подниматься к коленкам. Здесь важно прочувствовать мышцы живота. И не забывайте о том, что отдых между подходами должен быть минимальным - 10-15 секунд, чтобы мышцы не успели остыть.

Повороты

Повороты корпуса лучше всего делать с утяжелителем. Сядьте на пол, согните ноги в коленях и держите их на весу. Затем поворачивайте корпус влево-вправо. При этом держите в руках или гантели, или мяч.

Планка

Планка - это не самое легкое упражнение. И есть множество способов, как его усложнить. Например, наклоняйте таз влево и вправо по очереди. Так вы сможете быстро уменьшить свою талию.

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Автор: Диана Могилевич