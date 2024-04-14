Вы точно найдете что-то для себя.

Уже пришло время, когда смело можно надевать шорты и бежать по делам. Это очень практичный и стильный элемент гардероба, поэтому если вы цените удобство, то у вас обязательно должно быть хотя бы несколько моделей шорт.

Бермуды

Шорты-бермуды идеально сочетаются с топами и пиджаками. А если вы хотите создать более повседневный образ, то можете надеть под них кеды. В любом случае это будет выглядеть стильно.

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Спортивные шорты

Летом едва ли не каждая девушка хочет похвастаться своей фигурой и подчеркнуть спортивность и мускулинность тела. На помощь приходят спортивные шорты. Кроме того, они максимально удобные.

Велосипедки

Велосипедки - идеальный вариант на лето, особенно если вы любите активно проводить время. Однако есть нюанс: под такие шорты лучше надевать удлиненную футболку или рубашку, чтобы не выглядеть вульгарно.

Джинсовые шорты

Эта модель, пожалуй, есть у каждой модницы, потому что деним никогда не выйдет из моды. Более того, джинсовые шорты идеально сочетаются со многими стилями.

Шорты-клеш

Еще один модный вариант на это лето - шорты-клеш. Дизайнеры говорят, что они позволят скрыть несколько лишних сантиметров в объеме, если вы не успели привести себя в форму.

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