Уже пришло время, когда смело можно надевать шорты и бежать по делам. Это очень практичный и стильный элемент гардероба, поэтому если вы цените удобство, то у вас обязательно должно быть хотя бы несколько моделей шорт.
Бермуды
Шорты-бермуды идеально сочетаются с топами и пиджаками. А если вы хотите создать более повседневный образ, то можете надеть под них кеды. В любом случае это будет выглядеть стильно.
Спортивные шорты
Летом едва ли не каждая девушка хочет похвастаться своей фигурой и подчеркнуть спортивность и мускулинность тела. На помощь приходят спортивные шорты. Кроме того, они максимально удобные.
Велосипедки
Велосипедки - идеальный вариант на лето, особенно если вы любите активно проводить время. Однако есть нюанс: под такие шорты лучше надевать удлиненную футболку или рубашку, чтобы не выглядеть вульгарно.
Джинсовые шорты
Эта модель, пожалуй, есть у каждой модницы, потому что деним никогда не выйдет из моды. Более того, джинсовые шорты идеально сочетаются со многими стилями.
Шорты-клеш
Еще один модный вариант на это лето - шорты-клеш. Дизайнеры говорят, что они позволят скрыть несколько лишних сантиметров в объеме, если вы не успели привести себя в форму.