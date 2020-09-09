УНИАН собрал для вас несколько советов.

Свидание - это всегда волнительно, даже если оно не первое. Чаще всего девочки собираются на него полдня, а потом переживают, что что-то идет не так.

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Пора исправлять эту ситуацию. Поверьте, вам хватит всего двух часов, чтобы при встрече свести мужчину с ума.

Душ

Прими душ и, желательно, контрастный. В процессе вымой волосы и нанеси на ресницы бальзам для волос. Но не стоит мыть волосы холодной водой. Ею можно только споласкиваться.

Масло

После душа нанесите на тело масло, которое сделает кожу более гладкой и шелковистой. Не забудьте нанести на кутикулу специальное масло. Оно освежит ваш маникюр и придаст ему более опрятный вид, если вы забыли сделать его заранее.

Массаж

Помассируйте кожу после нанесения масла. Особенно обратите внимание на проблемные места. Также уделите время для массажа лица. Движения должны быть медленными, аккуратными и не травмирующими кожу. Массаж начинают от подбородка, по массажным линиям постепенно поднимаясь. Уделяйте массажным движениям по каждой линии 3–5 секунд. Старайтесь не растягивать кожу.

Макияж

Самый простой и стильный вариант - это нюд. Выбирайте цвета, которые подчеркнут цвет вашей кожи. Не стоит разрисовываться, как клоун во время шоу.Губы накрасьте нюдовым или прозрачным блеском. Так они визуально станут более пухлыми и сочными.

Прическа

Если вы хотите сделать волосы более объемными, то сушить их нужно головой вниз. То есть опускаете волосы на лицо и сушите теплым воздухом. Не забудьте предварительно нанести масло для кончиков и термозащиту.

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Автор: Диана Могилевич