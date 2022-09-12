Берцы ворвались в моду еще несколько лет назад, и сегодня они не теряют свою актуальности.

Пришло время сменить босоножки и легкие кеды на более теплую обувь. На пике популярности остаются грубые ботинки, например, берцы. Сегодня УНИАН расскажет, с чем их стильно сочетать.

Грубые ботинки идеально сочетаются со штанами из эко-кожи. Добавьте гольф или рубашку, а наверх накиньте однотонное пальто. Образ можно дополнить лаконичными украшениями, не перегружая его цепями.

Не менее актуальным будет сочетание грубых ботинков с платьями и юбками. Присмотритесь к трендовым цветным принтам, которые сделают образ более романтичным, несмотря на армейскую обувь.

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Еще один модный образ с грубыми ботинками можно создать с помощью широких штанов. Заправляйте их в берцы или подворачивайте. Кстати, в таком случае верх также стоит выбрать более объемный.

И самое распространенное сочетание берцев с джинсами не только придаст вашему образу стиля, но и сделает его максимально удобным. В данном случае вы можете выбрать как скинни, так и бойфренды. Все зависит от ваших предпочтений.

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