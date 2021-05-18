Украинские телеведущие отличаются не только харизмой, но и безупречным вкусом.

Стиль телеведущих - это отдельная тема со многими исключениями, которые "не терпит" камера. При выборе образа важно не только выглядеть эффектно, но и хорошо вписываться в колористику студии. Стилист Росина Трач уверяет, что украинским телеведущим это удается на "ура".

Лидия Таран

По словам стилиста, Лидия Таран всегда в кадре смотрится экспертно и в то же время очень женственно, выбирая нежные оттенки, которые отлично гармонируют с ее мягкой внешностью.

TAYANNA

Певица TAYANNA, которая стала одной из ведущих программы "Твой день", является одной из немногих, любящих экспериментировать с самыми разнообразными и неожиданными образами.

"На ней великолепно смотрятся и маскулинные жакеты oversize, и самые женственные летящие шёлковые платья, и чистый спорт. Такая многогранная и яркая", - говорит Трач.

Людмила Барбир

Людмила Барбир - одна из самых ярких представительниц контрастного типа внешности.

"Как же на ней гармонично и роскошно смотрятся классика и деловые костюмы, роскошный гламур, шик и блеск, манящая женственность и летящие платья. Она умело пользуется в жизни каждым из вариантов, и всегда выглядит на все сто", - отмечает стилист.

Екатерина Осадчая

Ведущая программы "Светская жизнь" давно нашла свою сценическую узнаваемую изюминку - самые нетривиальные головные уборы и всевозможные шляпки. К ним она так же искусно подбирает наряды абсолютно разных стилей, и что выше всяких похвал - наших украинских дизайнеров, именитых и только начинающих. А вот в жизни Катя - любительница комфортной и практичной одежды, минимального макияжа.

Маричка Падалко

Маричка Падалко - одна из самых больших почитательниц платьев-футляров среди ведущих.

"Всегда разнообразные цвета и дизайн, но самыми неизменными остаются две вещи: прилегающий силуэт, подчеркивающий ее тонкую талию и красивые изгибы тела и акцентная отделка в портретной зоне (интересные вырезы, открытые плечи, воланы, асимметрия и т.д.)", - говорит стилист.

Алла Мазур

Экранные образы Аллы Мазур всегда безупречные, минималистичные и продуманы до мелочей. Но всегда есть та уникальная деталь, за которую так приятно зацепиться взгляду. По словам Трач, это ассиметричный крой воротника или полочки, интересный фигурный низ жакета, вышивка на плече или контрастные погоны на жакете. И вот уже много лет Мазур нас радует своим неповторимым стилем.

Наталья Мосейчук

Наталья Мосейчук в жизни любит подбирать абсолютно разные наряды под настроение, но всегда они идеально подходят и отображают внутреннее состояние. В студии же она всегда безупречна, выглядит очень элегантно и экспертно, выбирая за основу костюмы классического кроя, но разбавляя их интересными элементами как, например, викторианский кружевной воротничок, выглядывающий из-под жакета или необычная форма воротника. В этом у них с Аллой Мазур есть небольшое сходство в экранных образах.

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Автор: Диана Могилевич