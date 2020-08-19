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Собраны варианты легких причесок на каждый день

16:00, 19 августа 2020
Красота и стиль
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Прически на каждый день / depositphotos.com

Волосы требуют ежедневного ухода. При этом часто возникают сложности у девушек с длинными волосами. Чтобы решить вашу проблему с ежедневной укладкой, мы собрали несколько вариантов причесок.

Волны

Их можно сделать с помощью плойки. Это займет немного времени, но зато красивая прическа вам гарантирована. Стоит отметить, что она универсальная.

Прическа на каждый день / фото pinterest.com

Топ кнот

Топ кнот - это замена обычному пучку. Соберите волосы в форму полумесяца вокруг висков и завяжите их. Также вытяните несколько локонов, чтобы создать объем.

Прическа на каждый день / фото pinterest.com
Прическа на каждый день / фото pinterest.com

Плетение

Есть много вариаций плетения на длинные волосы. Смотрятся они изысканно, элегантно и вполне необычно. 

Прическа на каждый день / фото pinterest.com
Прическа на каждый день / фото pinterest.com

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Автор: Диана Могилевич

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