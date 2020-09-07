Платок дополнит вашу прическу и сделает ее стильной.

Прическа - это один из элементов образа. Поэтому она также должны быть стильной. В этом сезоне модными будут платки, которые можно вплетать в волосы.

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Идеальной укладкой с внедрением в нее платка считается пучок, хвост или коса. При этом вариаций таких причесок много. Необязательно делать стандартный низкий хвост или затянутый пучок.

Стоит помнить, что сейчас стилисты рекомендуют делать более небрежные и растрепанные прически. Не стоит затягивать волосы в тугой хвост. Лучше обратите внимание на пучки, из которых можно достать несколько локонов. Также стоит попробовать сделать не стандартную косу, а, например, рыбью или фейковую. Кроме того, платок можно завязывать как отдельный элемент, не вплетая его в косы.

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Автор: Диана Могилевич