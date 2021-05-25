Папарацци "засняли" модель в стильном образе.

Британская модель Виктория Бекхэм вышла в мир в новом образе.

Звезда надела джинсы-клеш, белую блузку с рюшами и наверх накинула белый удлиненный пиджак. Из аксессуаров Виктория предпочла большую коричневую сумку, темные солнцезащитные очки и маску.

В целом этот образ выглядит достаточно стильно и элегантно. Впрочем, это и не удивительно, ведь Бекхэм всегда отличалась хорошим вкусом.

Чем известна Виктория Бекхэм:

Большую известность Бекхэм принёс титул всемирно признанной иконы стиля

Она разрабатывала дизайн джинсов для Rock & Republic, а позже занялась собственной линией джинсовой одежды под маркой dVb Style

Бекхэм выпустила также линию солнцезащитных очков и аромат Intimately Beckham, который продаётся в Великобритании и США

Также Виктория сотрудничала с японским брендом Samantha Thavasa and Shiatzy Chen, занимаясь дизайном сумок и украшений

В 2012 году в рамках своего сотрудничества с Land Rover разработала собственную модель автомобиля, которая получила название Evoque Victoria Beckham Special Edition

Кроме того, Бекхэм выпустила два бестселлера: один - её автобиография, другой - гид по миру моды

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Автор: Диана Могилевич