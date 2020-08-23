"На все 100": стало известно, как носить трендовое платье-жакет

Эта вещь обязательно должна быть в вашем шкафу.

Платье-жакет - это уникальная вещь, которая должна быть в вашем гардеробе. С помощью этой вещи вы сможете подчеркнуть свою талию, визуально удлинить ноги и скрыть недостатки.

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Мы собрали для вас несколько вариантов такого трендового платья. Итак, не стоит выбирать облегающие платья-жакеты. Отдайте предпочтение более свободному крою, возможно, с ассиметрией. Обращайте внимание на мелкие детали или пояс, которые сделают образ интереснее.

Также можно "поиграться" с рукавами - короткие или длинные, а можно и пышные. Стоит отметить, что такой образ можно надеть как под кроссовки, кеды, так и под лодочки и босоножки.

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Автор: Диана Могилевич