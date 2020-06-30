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Названы фасоны платьев, которые вызывают отвращение у мужчин

16:49, 30 июня 2020
Красота и стиль
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Платья - это всегда изысканно / фото pinterest.com

О, платья! Сколько их в шкафу модниц нам не пересчитать. Бывает же такое, что вы можете скупить в магазине сразу все платья и только дома уже определиться будете вы его носить или нет? Уверена, что бывает. Поэтому я сэкономлю вам время и деньги, и расскажу, какие платья нужно вообще обходить стороной.

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Платье с баской

Одно время это платье было на вершине популярности. А все почему? Потому что оно красиво облегало по фигуре и благодаря баске подчеркивало талию. Стоит отметить, что сама баска все еще в моде, но в более дорогих и изысканных "луках". А вот классический ее вариант давно уже устарел и мужчинам вовсе не нравится.

Баска вышла из моды / фото pinterest.com

Платье-рубашка

Что касается этих платьев, то здесь еще не все потеряно. Не все из них стали резко старомодными. Сейчас речь идет о платьях длины миди из денима и о клетке с плотного хлопка. Такие вещи, к слову, можно не выбрасывать, а использовать в хозяйстве. Например, полы ими мыть. 

Платье, как рубаха / фото pinterest.com

Платье-бандо

Мне туго, мне давит... Такой фасон платья подчеркивает каждый изгиб на теле. Но это уже вовсе не сексуально и таких "луком" никого не удивишь. Если вы хотите покорить мужское сердце, то обратите внимание лучше на шелковые комбинации или платья свободного кроя под шпильки.

Платье-бандо / фото pinterest.com

Как сообщал УНИАН, ранее были названы антитренды в одежде.

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