Названы фасоны платьев, которые вызывают отвращение у мужчин

Одним платьем можно испортить все впечатление о себе.

О, платья! Сколько их в шкафу модниц нам не пересчитать. Бывает же такое, что вы можете скупить в магазине сразу все платья и только дома уже определиться будете вы его носить или нет? Уверена, что бывает. Поэтому я сэкономлю вам время и деньги, и расскажу, какие платья нужно вообще обходить стороной.

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Платье с баской

Одно время это платье было на вершине популярности. А все почему? Потому что оно красиво облегало по фигуре и благодаря баске подчеркивало талию. Стоит отметить, что сама баска все еще в моде, но в более дорогих и изысканных "луках". А вот классический ее вариант давно уже устарел и мужчинам вовсе не нравится.

Платье-рубашка

Что касается этих платьев, то здесь еще не все потеряно. Не все из них стали резко старомодными. Сейчас речь идет о платьях длины миди из денима и о клетке с плотного хлопка. Такие вещи, к слову, можно не выбрасывать, а использовать в хозяйстве. Например, полы ими мыть.

Платье-бандо

Мне туго, мне давит... Такой фасон платья подчеркивает каждый изгиб на теле. Но это уже вовсе не сексуально и таких "луком" никого не удивишь. Если вы хотите покорить мужское сердце, то обратите внимание лучше на шелковые комбинации или платья свободного кроя под шпильки.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы антитренды в одежде.

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