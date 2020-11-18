Опросы показали, что максимальный уровень неудовлетворения люди выражают по поводу носов, подбородков и морщин.

Исследование показало, что одновременно с ростом пользователей видеозвонков увеличилось и количество пациентов клиник пластической хирургии. Одно тесно связано с другим, поскольку люди хотят выглядеть привлекательными на экране.

Читайте такжеМасочный режим обвалил продажи помадВ условиях пандемии COVID-19 многие люди продолжают работать из дома и активно участвуют в разного рода видеоконференциях с использованием программ для осуществления звонков. Исследователи заметили в последнее время существенный всплеск пластических операций и пришли к выводу о том, что именно видеозвонки толкают людей ложиться под скальпель хирурга. А вернее собственные изображения на экранах, которыми пользователи не удовлетворены.

Опросы показали, что максимальный уровень неудовлетворения люди выражают по поводу носов, подбородков и морщин. Пандемия COVID-19 радикально изменила отношение людей к собственной внешности. Этому поспособствовали удаленная работа из дома и новые способы социализации, предусматривающие контакты по видео. Результаты этого исследования публикует журнал Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine, передает medikforum.

Исследователи подметили, что выпадение волос может быть еще одной причиной всплеска популярности пластических операций. Из-за пандемии человечество столкнулось с целой эпидемией тревожных расстройств и депрессий, а под их воздействием процессы выпадения волос и образования прыщей на коже обостряются. Так что косвенными выгодоприобретателями от карантина стали пластические хирурги, тем более, что их клиники не закрывались.

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Автор: УНИАН