Не стоит надеяться на их чудотворное действие.

Прикладывание патчей под глаза - это бьюти-процедура, на которую не стоит особо полагаться. Косметология - это очень сложная штука и эффекта за один раз не стоит ожидать.

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УНИАН предлагает вам разобраться в эффективности патчей под глаза

Плюсы

Патчи бывают разные и многое зависит от того, какой именно эффект вам нужен. Например, они могут быть увлажняющими, разглаживающими, питающими, омолаживающими, восстанавливающими и дренирующими. При этом их нужно использовать регулярно. Эти пластыри чаще всего изготавливаются из гидрогеля, который содержит много полезных веществ, от плаценты до растительных экстрактов.

Минусы

Нельзя использовать патчи в то время когда у вас есть конъюнктивит, различные дерматологические заболевания кожи, какие-то повреждения вашей кожи возле глаз, аллергические реакции на компоненты входящие в состав патчей.

Также одним из главных минусов является то, что они дают краткосрочный эффект. Более того, они не решают вашу проблему, а лишь на время избавляют вас от ее проявления.

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Автор: Диана Могилевич