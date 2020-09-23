Мужчин привлекает противоположность.

Мужчин привлекает в женщинах противоположность. То есть то, что они не могут носить, их привлекает в девушках. Например, сумки, аксессуары, каблуки. Этими деталями вы можете свести его с ума.

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Сумка

Маленькая сумочка должна быть у каждой девушки. При этом стоит выбирать ее из качественных материалов и не покупать подделки известных брендов. На этот аксессуар мужчина обязательно обратит внимание.

Каблуки

Изящные лодочки или босоножки на каблуке готовы свести любого мужчину с ума. Они визуально удлиняют ноги и делают образ более романтичным. Такая обувь очень импонирует мужчинам.

Нижнее белье

Ни для кого не секрет, что мужчины готовы на все, когда видят женщину в сексуальном нижнем белье. И мы предлагаем вам добить их бельем из качественного кружева. Ух, аж голова закружилась.

Украшения

Украшения - это детали, которые завершают ваш образ. Они обязательно должны у вас быть. То ли это маленькое изящное колечко, то ли массивные цепи, то ли моносерьги.

Парфюм

О запахах можно говорить вечно. Вы же знаете, что они играют значимую роль для людей. Если вам не нравится запах человека, то вряд ли вы захотите с ним общаться. А вот хорошие женские запахи могут заставить мужчину пойти за вами на край света.

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Автор: Диана Могилевич