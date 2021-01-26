Они не только вас согреют, но и придадут уверенности в себе.

Спортивные оверсайз костюмы уже давно покорили всех модниц. Они теплые, уютные, приятные к телу и очень стильные.

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Их можно сочетать как с кроссовками, так и с грубыми ботинками. Они подходят как под тренчи, так и под дутые курточки и шубки. Оптимальными являются базовые цвета - черный, белый, молочный, беж. Костюмы в таких расцветках будут смотреться безупречно. А вот от кислотных цветов стоит отказаться.

Главным преимуществом такого костюма является то, что под ним можно скрыть несколько лишних сантиметров. Это самая популярная модель зимы 2020-2021. На холодное время года лучше выбирать костюмы на флисе.

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Автор: Диана Могилевич