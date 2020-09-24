Осенью хочется одеваться тепло и красиво.

Осень - это пора, когда хочется укутаться в одежду. При этом хочется выглядеть красиво, ярко и стильно. Что ж, украинки знают толк в моде и часто демонстрируют свой вкус.

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УНИАН собрал для вас образы, которые украинские девушки засветили на улицах Киева

Берцы

Массивная обувь на шнуровке сейчас, как никогда, актуальна. Она подходит как под джинсы, штаны, так и под платья и юбки. Берцы должны быть в гардеробе каждой модницы.

Лосины и рубаха

Сочетание лосин и рубахи - это маст хэв этого сезона. Пока еще днем тепло вы можете носить такие вещи. При этом подбирать стоит рубахи свободного кроя. Помним, что две облегающие вещи выглядят совсем не стильно.

Джинсовая курточка

Дизайнеры настоятельно рекомендуют обратить внимание на джинсовки из выстиранного, светлого денима, а также модели вываренные в технике тай-дай. Можете смело приобрести куртку на размер больше, чем носите обычно.

Кожаные вещи

Самыми популярными моделями среди молодых девушек являются кожаные шорты различных фасонов. С ними вы можете создать потрясающие образы, которые помогут вам обратить на себя внимание. Стоит обратить внимание на шорты с завышенной талией и поясом.

Белая рубашка

Белая рубашка - это элемент базового гардероба. Вы можете встретить женские рубашки в классическом крое, удлиненные или, напротив, укороченные рубашки, с необыкновенными рукавами, разнообразными принтами и вставками разных фактур.

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Автор: Диана Могилевич