Пора пересмотреть свой гардероб.

Первый осенний месяц был теплым. Но дальше синоптики прогнозируют похолодание, а это значит, что пора пересмотреть свой гардероб.

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УНИАН собрал для вас самые необходимые вещи, которые должны у вас быть этой осенью

Берцы

Черные массивные полуботинки - это универсальная вещь. Их можно надеть как под платье, так и под джинсы. В любом образе они будут смотреться стильно. Также они спасут ваши ножки от промерзания.

Прямые джинсы

Прямые джинсы сейчас, как никогда, актуальны. При этом важно помнить, что блестки, кружево, порезы, бисер - это уже прошлый век. Джинсы должны быть чистыми.

Худи

Оверсайз худи самых ярких оттенков идеально дополнят ваш образ. В этих вещах вы будете выглядеть очень стильно и молодежно. Вы заметили, что мы уже составили вам полноценный модный образ?

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Автор: Диана Могилевич