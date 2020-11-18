Боди - это универсальная вещь.

Боди - это очень удобная и классная вещь, которая не только сделает яркий акцент на вашем образе, но и позволит утеплиться.

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Важно то, что боди можно носить как отдельный элемент верхней одежды, а можно сочетать с рубашками, пиджаками и даже со свитшотами или свитерами. Все зависит от того, какой фасон вы себе подберете и на какую ткань обратите внимание.

Например, кружевные боди больше выглядят как нижнее белье, поэтому поверх него стоит надеть свитер. То же самое касается и атласных вещей. Если же вы выберете качественный трикотаж, то смело надевайте его под пиджак и покоряйте этот мир. Также стоит отметить, что такую вещь можно сочетать как с повседневным стилем, так и со спортивным.

Главной особенностью боди является то, что оно идеально подчеркивает вашу фигуру и все изгибы тела. Незамеченной вы точно не останетесь!

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Автор: Диана Могилевич