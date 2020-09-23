Стилисты рассказали, что будет в моде.

Осень диктует новые тренды. Среди многообразия модных новинок выбрать то, что подойдет, сложная задача. Но мы знаем одно, что в моде будут изделия из латекса, кусочков кожи или с кистями.

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Стилисты говорят о том, что коронавирус повлиял на фантазию дизайнеров. Кто-то загрустил и создал коллекцию в темных цветах, а кто-то решил разукрасить серые будни яркими цветами. Поэтому сейчас в тренде будут вещи черного и красного цветов. Но стоит помнить, что соединять их не стоит.

Черное длинное платье в пол можно надеть на вечеринку, а на свидание лучше красного платья вы ничего не найдете. Красное платье можно соединить с белым кейпом или пиджаком.

Еще один тренд - это кожаная юбка, которую можно соединить с кардиганом. Также актуальным осенью будет серое пальто свободного кроя. При этом оно должно быть удлиненное.

Что касается обуви, то сейчас женщины отдают предпочтение комфорту, а не каблукам. Обратите внимание на берцы. Массивная обувь на шнуровке будет актуальной. Также интересно будут смотреться ботинки для верховой езды и казачки.

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Автор: Диана Могилевич