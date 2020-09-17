У некоторых депутатов есть чувство стиля.

"Долой безвкусицу", - подумали народные депутаты Украины, и решили прийти 17 сентября на заседание Верховной Рады в стильных образах. Что ж, аплодируем стоя!

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УНИАН предлагает посмотреть на трендовые вещи, которые депутаты засветили в Раде

Платье-пиджак

С легкой руки Ива Сен-Лорана в женскую моду вошли смокинги, но без брюк. А в современной моде платье-смокинг превратилось в более демократичный вариант - платье-пиджак. Такие платья стоит выбирать длины миди, чтобы скрыть недостатки. Да и в Верховную Раду приходить в мини как-то не комильфо. Поэтому депутат Юлия Гришина занимает первое место в нашем рейтинге модниц.

Совместимость принтов

Депутат Ольга Совгиря получает 5 баллов за то, что умеет совмещать яркие принты. Она подобрала кофту с анималистическим принтом и пальто нежно-персикового цвета. Такое сочетание смотрится идеально и дополняет друг друга.

Платье в пол с длинными рукавами

Платье в пол с длинными рукавами - это невероятно женственно. Несмотря на то, что это более строгий стиль (не романтичный), Ирина Верещук выглядит в нем сногсшибательно. Такое фасон платья идеально подчеркнул ее изящную фигуру.

Платье на запах

Платья-халаты или, как их еще называют, платья на запах сейчас особенно актуальны. Диагональ, которая создается при запахе, визуально стройнит и удлиняет ноги, а разрез на ноге не даст обладательнице такого наряда остаться незамеченной. Сегодня платья-халаты чаще всего украшают рюшами и оборками, благодаря чему их настроение легко варьируется. Поэтому депутат Алина Загоруйко также попадает в наш список главных модниц Верховной Рады.

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Автор: Диана Могилевич