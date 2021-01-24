Нижнее бельё придает каждой женщине уверенности в себе. И к его выбору нужно относиться очень ответственно.
Читайте такжеНазван самый популярный принт 2021 года
Кроме того, что оно должно быть красивым, оно еще должно быть сделано из качественных материалов. В первую очередь, стоит подбирать базовые наборы. Они идеально садятся, выглядят просто, но в то же время очень эстетично.
Чтобы добавить образу сексуальности, можно надеть кружевное бельё. А также можно сочетать кружево с маслом. В любом случае такие образы не оставят никого равнодушным. Еще идеальным вариантом будет бель в сетку или в горошек.
Кроме того, важно помнить, что ткань должна быть приятной к телу и не вызывать аллергии.
Другие новости УНИАН:
- Мегастильный костюм с "гусиной лапкой": подсматриваем у Джей Ло
- Мелания Трамп с мужем отправилась на отдых в платье от Gucci
- Назван главный тренд 2020/21, который покорят любого мужчину
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram