Предлагаем рассмотреть несколько вариантов модных брюк.

Брюки - это элемент базового гардероба. Их уникальность заключается в том, что сочетать с ними можно практически любой верх - топ, майку, кофту, свитшот, объемный худи. Пустите фантазию на волю и начинайте экспериментировать. Но для начала давайте разберемся, какие брюки сейчас в тренде.

Брюки Чарли

Американская звезда Кендалл Дженнер неоднократно появлялась на публике в брюках Чарли. Их главное преимущество в том, что они визуально удлиняют и стройнят ножки. Они напоминают брюки-клеш, при этом снизу у них есть разрез. В общем, это главный хит этого сезона.

Кюлоты

Вот уже несколько сезонов подряд модницы изнашивают до дыр брюки-кюлоты. Действительно, они удобные, легкие, воздушные, да еще и скрывают все недостатки. Кроме того, они еще и идеально сочетаются с разными стилями. Будет это casual или офисный стиль - вы все равно будете выглядеть прекрасно.

Брюки-палаццо

Завышенная талия, свобода движений, высокие ножки - это все преимущества брюк-палаццо. Их также можно сочетать с чем угодно.

Брюки с принтами

Однотонность всегда в тренде, но летом хочется больше ярких красок. Поэтому дизайнеры рекомендуют обратить внимание на брюки с различными принтами. При этом стоит учесть, что под них лучше надевать все-таки однотонные футболки или топы. Максимум, это минималистическая надпись или рисунок в тему.

Кожаные брюки

Кожаные брюки - это маст-хев каждой модницы. Но в данном случае стоит сделать акцент именно на натуральности ткани. Ведь кожзам будет летом очень парить, и, соответственно, вы будете чувствовать себя некомфортно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич