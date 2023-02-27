Французский маникюр - это классика. Он всегда в тренде, так как с ним ручки выглядят очень ухоженными и женственными. Более того, классический френч подходит под любой образ.
Но если вам уже надоели белые линии, можно немного поэкспериментировать с цветом и дизайном.
Разноцветный френч
Вот-вот наступит весна, а затем и лето, поэтому разноцветный френч будет очень удачным решением. Выбирайте цвета, подходящие к тому или иному сезону года, и наслаждайтесь сочностью и стилем.
Френч на одном ноготке
Если вы не можете определиться, что сделать - френч или однотонное покрытие, можете сделать и то, и другое. Например, три ноготка покрываете однотонным гель-лаком, четвертый ноготь - френчем, а пятый - с другим дизайном. Смотрится такой маникюр стильно и модно.
Геометрический френч
В прошлом году модницы отдавали предпочтение геометрии. Как оказалось, можно сделать и такой французский маникюр. Покрываете ногти нюдовым гель-лаком или базой, а затем рисуете только обрамление линий. Это необязательно должен быть именно белый цвет.
Френч с дизайном
В этом году в тренде леопард, поэтому пятнышки этого животного будут очень стильно смотреться на ваших ногтях. Их можно нарисовать, а можно воспользоваться уже готовыми наклейками. Нанесите их на белую полоску, и ваш маникюр заиграет новыми красками.
Френч с градиентом и блестками
Это покрытие покорит всех модниц в новом сезоне. На самом деле все просто, но невероятно актуально и стильно. Делаете французский маникюр, а возле лунки - легкий градиент с добавлением блесток. И все, вы - звезда!
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