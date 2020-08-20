Неделя моды в самом разгаре: как выглядеть роскошно в пасмурную погоду

Одеваться можно стильно вне зависимости от погоды.

В Копенгагене продолжается неделя моды. Дизайнеры не устают нас удивлять модными образами. В этот раз мы решили собрать те "луки", которые можно надеть в пасмурную погоду.

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Когда на улице прохладно и тучки выходят из-за солнца, то чаще всего наше настроение немного портиться. Но это поправимо. Давайте всегда быть на высоте, чтобы ни дождь, ни ветер не смогли на нас повлиять.

Итак, обратите внимание на кожаный комбинезон длины миди. Выглядит он достаточно необычно, так как он и не короткий, и не с длинными штанами. А ярким акцентом стал пояс с такими нынче модными цепями. Дизайнеры дополнили образ белыми ботфордами.

Не забываем, что вязаные вещи пока еще не вышли из моды. Это необязательно должен быть свитер или шарф. Посмотрите, какое классное платье представили дизайнеры. Да еще и цвет, который в тренде.

В образ можно внести яркие краски, даже если на улице пасмурно. Например, выбираем юбку модного кроя и дополняем ее свитшотом в оранжевую, желтую, голубую полоску. Цвет на ваш выбор. Будьте ярче!

А сейчас вы просто упадете со своих стульев! Обратите внимание на этот шик. Чувствуете французские мотивы? Юбка с ассиметрией, удлиненная кожанка и модная обувь в трендовом цвете - это просто вау. Держите меня семеро!

На самом деле, вариантов очень много. Вам нужно всего лишь включить фантазию и придерживаться модных тенденций. Мы вас уверяем, что этой осенью вы будете неотразимы.

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Автор: Диана Могилевич