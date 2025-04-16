Не 10 из 10: самые частые ошибки в стиле, которые все портят

Даже самый дорогой гардероб не спасёт, если в образе нет вкуса и чувства меры.

Некоторые ошибки в одежде и аксессуарах сразу бросаются в глаза и создают впечатление неряшливости или безвкусицы. Порой именно эти детали выдают простушку — женщину, которая либо не знает, либо игнорирует базовые правила стиля.

Вот самые частые промахи, которых стоит избегать, если вы хотите выглядеть уверенно и элегантно.

Слишком много декоративных деталей

Видео дня

Блёстки, стразы, кружево, оборки, вырезы, шнуровки — всё сразу. Когда в образе нет акцента, а есть только хаос, создаётся ощущение, что вы собирались "на все случаи жизни". Минимализм и точечные акценты всегда выглядят дороже.

Дешёвые ткани

Блестящий полиэстер, трикотаж, растягивающийся после первой стирки, и "мыльные" подкладки моментально делают образ неопрятным. Даже самый простой крой будет выглядеть хорошо, если ткань качественная и держит форму.

Слишком узкая или слишком свободная одежда

Одежда не по размеру — одна из главных ошибок. Слишком обтягивающие вещи выглядят вульгарно, а мешковатые придают небрежный вид. Правильно подобранный силуэт подчёркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки — без утрирования.

Перебор с логотипами и брендами

Логомания — явный признак желания продемонстрировать "статус", а не стиль. Одежда с броскими надписями и логотипами выглядит дешево, даже если стоит дорого. Элегантность любит скромность.

Нелепые аксессуары

Крупные пластиковые украшения, устаревшие сумки, заколки с розочками и бабочками, обувь с перебором декора — всё это может испортить даже хороший наряд. Аксессуары должны дополнять образ, а не перетягивать на себя внимание.

Пренебрежение обувью

Даже самый стильный образ теряет очарование, если обувь неопрятная или неуместная. Слишком высокий каблук, изношенные балетки или ботфорты "в обтяжку" — признак отсутствия чувства меры и актуальности.

Одежда "не по возрасту"

Попытки выглядеть моложе с помощью подростковых вещей, бантиков и розовых кофт с надписями лишь подчёркивают возраст и делают образ наивным. Настоящий стиль — в умении выглядеть эффектно в любом возрасте, не играя в юность.

Вас также могут заинтересовать новости: