Поскольку многие уже начинают готовиться к лету, эта тема особенно актуальна.

Целлюлит — это патологическое состояние кожи, при котором локально увеличиваются жировые клетки. Такое явление можно наблюдать на ягодицах, бедрах, животе и даже на руках. По данным ученых, целлюлит совершенно безвреден и настолько распространен, что им страдают более 80% всех женщин.

Журнал Cosmopolitan назвал методы, которые помогут максимально эффективно и безболезненно побороть целлюлит.

Степени целлюлита

На данный момент дерматологи выделяют четыре степени целлюлита.

1 - нет видимого целлюлита

2 - виден только при пощипывании кожи над ним.

3 - виден, когда человек стоит

4 - виден в положении стоя и сидя, с глубокими впадинами на коже

Причины возникновения

На тело и состояние кожи напрямую влияет образ жизни. Но вот еще несколько пунктов, с которыми может быть связана проблема появления целлюлита:

Факторы образа жизни могут играть роль. Например, целлюлит может быть связан с:

вредными пищевыми привычками в виде ненормированного питания или злоупотребления фастфудом;

диетой, которая не подходит вашему организму;

медленным метаболизмом;

отсутствием достаточной физической активности;

недостатком воды.

Как избавиться от целлюлита

Несмотря на то, что в интернете полно рекламы всевозможных чудодейственных средств, которые якобы должны помочь разгладить кожу, процесс избавления от локальных жировых образований не всегда простой.

Одним из вариантов решения является криолиполиз.

Эта неинвазивная процедура замораживает и убивает жировые клетки. Как только они отмирают, организм сам выводит их естественным путем.

Кроме того, люди с целлюлитом прибегают к лазерному удалению нежелательных жировых отложений. Лазер поможет разжижить жир и вывести его из организма по принципу липосакции.

Менее "агрессивным" в сравнении с предыдущими методами борьбы с целлюлитом является вакуумный массаж. Дерматологи и массажисты утверждают, что при липомассаже в проблемной области улучшается кровоток, что уменьшает накопление жидкости.

Большинство исследований показывают, что методы массажа, в том числе эндермология, улучшают внешний вид кожи на короткое время, но не дают долгосрочного эффекта. Кроме того, есть опасение, что липомассаж может привести к преждевременному обвисанию кожи и ухудшению ее внешнего вида.

Читайте такжеКак убрать боль при месячных: 6 доказанных способов

Еще одним методом борьбы с целлюлитом является применение препаратов, которые способствуют расщеплению жира. Как правило, этот вариант может оказаться действенным лишь на ранних стадиях образования жировых клеток.

Например, существуют различные антицеллюлитные кремы, которые содержат кофеин, аминофиллин, теофиллин - вещества, расщепляющие жировые клетки. Есть и другие крема, в которых действующие вещества - витамины, минералы и растительные экстракты. Дерматологи утверждают, что сами по себе такие препараты не сильно эффективные, но усиливают действие в сочетании с другими методами борьбы.

Напомним, ранее была названа польза теплой ванны для здоровья. Приняте теплой ванны в течение 20–30 минут - хороший способ ощутить эффект снятия стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: