Колготки - важный элемент любого образа.

Чаще всего девушки мало внимания уделяют выбору колготок. Есть определенные правила, что под белую обувь нужно надевать бежевые колготки, а под черные вещи - черные. Однако любой образ можно сделать более интересным, если немного поэкспериментировать с цветом колготок.

Итак, стилисты рассказали, какие цвета будут в тренде в 2024 году.

Красные колготки

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Красные колготки - писк моды. В них уже появлялись на публике многие селебрити. Они круто сочетаются с черной, белой, синей одеждой. При этом важно учитывать, что колготки такого цвета требуют идеальных параметров. Поэтому если у вас стройные ножки, смело можете стилизировать свой образ с их помощью. К слову, и любые другие цветные колготки также в тренде.

Колготки в клетку

Эти колготки появились во многих дизайнерских коллекциях. Если вы любите более "приземленные" цвета, то начинайте с привычных для вас оттенков, возможно, пастельных. А если вы хотите стать роковой женщиной, то выбирайте более смелые цвета.

Колготки с логотипами

Этот вариант колготок уже несколько сезонов подряд на пике популярности. Действительно, они выгляд очень стильно и дорого. Поэтому если вы хотите создать лакшери-образ, то смело надевайте такие колготки.

Колготки в горошек

Многим кажется, что горошек - это элемент детского гардероба, но на самом деле это не так. С такими колготками можно создать массу стильных образов, от которых невозможно будет оторвать глаз.

Белые колготки

Если вы любите "школьный стиль" - платья с воротниками, лоферы, шорты с высокой посадкой и прочее, то обратите внимание на белые колготки. Поверьте, вы будете неотразимой!

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