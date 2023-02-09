Скорее избавьтесь от этих вещей!

У каждой женщины есть любимые джинсы, футболки, рубашки, сапоги, куртки, которые она не готова променять ни на что другое, даже если они уже давно вышли из моды. Однако от некоторых вещей все же стоит отказаться, так как они делают ваш образ далеким от стильного.

Мех на одежде

Пуховики с мехом - это практично, но уже совсем не модно. К тому же дешевый мех только портит образ. Лучше заменить такую верхнюю одежду на пальто или дубленки, а голову покрыть платком.

Шарф-снуд

Это неразрывной шарф, который можно носить как на голове, так и на шее. Обычно его просто закручивают без завязки, так как он не имеет концов. Однако дизайнеры советуют отходить от прошлого и отдать предпочтение палантинам, косынкам или длинным шарфам.

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Сапоги

Сейчас на пике популярности казаки, ботфорты, но никак не сапоги-гармошки. Они уже давно вышли из моды, а все потому, что они визуально делают ваши ножки полнее. Их можно носить только худеньким и высоким девушкам, поэтому сапоги-гармошки считаются непрактичными.

Вязаное платье

Здесь стоит обратить внимание на фасон. Если вы надете платье-свитер, то быдете выглядеть в нем очень дешево. Да и в целом фабричная вязка не качественная. Если уж сильно хочется, то можно надеть такое платье из качественных ниток и стильного плетения.

Шапка

Вязаные шапки тоже уже не в тренде. Их лучше заменить на кепки-фуражки или козырьки. С ними ваш образ станет более стильным и современным.

Ранее УНИАН назвал самые модные цвета в одежде в 2023-м.

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