Названы главные антитренды в моде 2025

Оставьте в прошлом эти антитренды и сделайте шаг навстречу современному гардеробу.

Мир моды не стоит на месте, и каждый год он диктует новые правила. Однако так же быстро, как что-то становится популярным, оно может попасть в категорию антитрендов. В 2025 году дизайнеры и стилисты единогласно обозначили несколько вещей, которые стоит оставить в прошлом.

Одежда с логотипами

Если раньше брендовость вещи подчеркивалась громоздкими логотипами, то теперь это считается дурным тоном. В тренде минимализм и акцент на качество материалов, а не на видимую принадлежность к бренду. Одежда должна говорить о вас, а не о вашем кошельке.

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Оверсайз без формы

Хотя оверсайз остается популярным, он больше не выглядит бесформенным. Огромные худи и пальто, в которых человек утопает, теряют свою актуальность. На смену им приходят объемные, но структурированные вещи, подчеркивающие фигуру и создающие элегантный силуэт.

Сложные рваные джинсы

Джинсы с обилием дыр и потертостей, которые раньше считались символом бунтарского духа, выглядят устарело. Сегодня актуальны джинсы с минималистичным дизайном – прямого кроя или слегка расклешенные, в однотонной гамме.

Леопардовые принты с головы до ног

Леопард снова в моде, но в 2025 году его нужно использовать аккуратно и дозировано. Полностью леопардовые образы – главный антитренд. Вместо этого можно добавить один акцентный элемент, например, сумку или шарф, чтобы создать стильный и гармоничный образ.

Слишком высокие каблуки

Неудобная обувь с экстремально высокими каблуками больше не в тренде. В моду вошли устойчивые формы, такие как kitten heels или массивные платформы, которые позволяют сохранить комфорт и выглядеть современно.

Обилие пайеток

Пайетки – это красиво, но в 2025 году их избыточное использование выглядит нарочито и устарело. Если вы хотите добавить блеска, выбирайте одежду с металлизированными нитями или сдержанным глиттером.

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