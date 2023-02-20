Они будут на пике популярности.

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что мы снимем с себя пуховики, ботинки, шерстяные свитера и отдадим предпочтение более легким, но не менее стильным вещам.

В тренде все также будут брючные костюмы, джинсовые рубашки, кожанки и юбки с высокими вырезами. Однако есть несколько секретов, которые помогут вам создать невероятный образ с этими элементами одежды.

Брючный костюм

Выбирайте брючные костюмы свободного кроя, чтобы они не сковывали ваши движения и скрывали несколько лишних килограмм, которые вы могли наесть в зимний период. Они могут быть как однотонного цвета, так и с принтом. Здесь полагайтесь только на свой вкус. А сочетать их можно с кедами, туфлями и даже босоножками.

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Джинсовая рубашка

В тренде всегда классика. Однако, если ранее мы чаще всего носили белые рубашки, то сейчас стоит обратить внимание на джинсовые, которые можно сочетать с джинсами. Секрет: оттенок денима должен отличаться. Если вы выбираете светлый верх, то низ должен быть темнее, и наоборот.

Кожанка

Сейчас в магазинах можно найти массу кожанок, однако дизайнеры все же рекомендуют выбирать те, которые сделаны из качественного материала. Такая вещь прослужит вам очень много лет.

Юбка с высоким разрезом

Юбки с высоким разрезом стали популярны еще в прошлом году, в этом они повторяют свой успех. При этом носить такие юбки рекомендуется стройным девушкам, а тем, у кого есть лишний вес, лучше выбрать другой вариант. А все потому, что из-за разреза оголяется часть бедра. Если не хотите засветить несовершенства на коже - выбирайте более скромные фасоны юбок.

Ранее УНИАН назвал модные юбки на весну 2023.

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