Эта прическа точно вам понравится.

Стилисты определили, какая прическа будет на пике популярности в 2024 году. По их мнению, сердца модниц заполонит "кошачья стрижка", которая раскроет новые грани своей владелицы.

Эта прическа подарит вам уверенность в себе, чувство свободы, легкости и сексуальности. А самое главное то, что ее делать очень просто, особого ухода она не требует.

Во-первых, стоит обратить внимание на здоровье волос. Если они пушатся или не слушаются, то стоит обратиться за помощью к парикмахерам. Избавьтесь от секущихся кончиков и приведите в порядок объем волос. В этом вам помогут не только уходовые процедуры, но и профессиональная косметика.

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Затем можно приступать к самой стрижке. "Кошачья стрижка" - это удлиненный боб с эффектными слоями. Однако очень важно, чтобы каждый слой не был длиненнее предыдущего более чем на 1 сантиметр. Только тогда ваша прическа будет выглядеть стильно и аккуратно.

Немало важен и объем у корня, особенно на висках и челке. Тогда у вас получится сделать лицо более изящным.

Ранее УНИАН назвал топ-5 самых ярких образов на Новый год 2024.

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