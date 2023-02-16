Весна наступит уже меньше, чем через две недели. Согласно прогнозам синоптиков, она будет ранней и теплой, значит пора задуматься над составлением гардероба. Рассказываем, какая верхняя одежда будет в тренде в этом сезоне.
- Весеннее пальто из плащевки миди
- Прямое пальто с "мужского плеча"
- Тренч
- Пальто из драпа с жаккардовыми карманами
Весеннее пальто из плащевки миди
Это, пожалуй, самый главный тренд сезона. Такое пальто можно носить на каждый день - в нем не жарко и не холодно. А материал - идеальный для влажной погоды марта-апреля.
Чаще всего такие модели пальто идут с поясом, который делает акцент на талии и создаёт правильную форму. Идеально будет выглядеть с джинсами, брюками, лосинами, подойдет как шапка, так и кепка или платок.
Прямое пальто с "мужского плеча"
Идеальный вариант для любительниц классического стиля. Такое пальто подойдет под любую фигуру, а также выгодно выделит модницу в толпе. Можно дополнить изящным шарфиком, клатчем и милыми лодочками.
Тренч
Который год из моды не выходит тренч. Впервые этот элемент одежды появился еще в 1901 году - это был тренчкот - упрощенная альтернатива саржевым шинелям британских солдат. Сегодня тренч - это классическая верхняя одежда, пользующаяся большим спросом.
Пальто из драпа с жаккардовыми карманами
Этот женственный хит сезона покорит сердца всех модниц! Если женщина хочет выглядеть изысканно и утонченно, то такой вариант на весну - самое то. Идеально сочетается с туфлями на каблуке, но комбинировать можно с чем угодно, пусть даже и с тракторной подошвой.
Дополнив шарфиком и темными очками, можно создать образ деловой француженки из дорогого фильма.
Напомним, назван самый модный маникюр на весну 2023.