Пора задумываться над обновлением гардероба.

Весна наступит уже меньше, чем через две недели. Согласно прогнозам синоптиков, она будет ранней и теплой, значит пора задуматься над составлением гардероба. Рассказываем, какая верхняя одежда будет в тренде в этом сезоне.

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Весеннее пальто из плащевки миди

Это, пожалуй, самый главный тренд сезона. Такое пальто можно носить на каждый день - в нем не жарко и не холодно. А материал - идеальный для влажной погоды марта-апреля.

Чаще всего такие модели пальто идут с поясом, который делает акцент на талии и создаёт правильную форму. Идеально будет выглядеть с джинсами, брюками, лосинами, подойдет как шапка, так и кепка или платок.

Прямое пальто с "мужского плеча"

Идеальный вариант для любительниц классического стиля. Такое пальто подойдет под любую фигуру, а также выгодно выделит модницу в толпе. Можно дополнить изящным шарфиком, клатчем и милыми лодочками.

Тренч

Который год из моды не выходит тренч. Впервые этот элемент одежды появился еще в 1901 году - это был тренчкот - упрощенная альтернатива саржевым шинелям британских солдат. Сегодня тренч - это классическая верхняя одежда, пользующаяся большим спросом.

Пальто из драпа с жаккардовыми карманами

Этот женственный хит сезона покорит сердца всех модниц! Если женщина хочет выглядеть изысканно и утонченно, то такой вариант на весну - самое то. Идеально сочетается с туфлями на каблуке, но комбинировать можно с чем угодно, пусть даже и с тракторной подошвой.

Дополнив шарфиком и темными очками, можно создать образ деловой француженки из дорогого фильма.

Напомним, назван самый модный маникюр на весну 2023.

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