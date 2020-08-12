Накладные ресницы: что сейчас в моде
В эпоху всевозможных бьюти-процедур модницы часто увлекаются "тюнингом". По факту, нарощенные ресницы также относятся к тому самому "тюнингу". Кто-то с их помощью пытается сделать кошачий взгляд, а кто-то компенсировать отсутствие собственных ресниц.
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Итак, давайте разберемся какие ресницы сейчас в моде.
На данный момент в тренде пучковые ресницы, которые выглядят более естественно, чем ленточные ресницы 3D. Они должны быть изготовлены из качественного материала. Также они должны быть мягкие, без прямого среза, не густые, не длинные.
То есть их основная функция - это натурально подчеркнуть ваши глаза, а не создать на веках веер. Помните, что сейчас в моде естественность, а значит реснички должны лишь добавить вашему образу нежности, а не сделать из вас героя шоу "Маски".
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