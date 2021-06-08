Лето уже пришло, и несмотря на дожди солнышко все же радует нас своими лучиками. Вполне вероятно, что совсем скоро начнется пляжный сезон, поэтому модницы должны быть во всеоружии. Похудеть успели, теперь выбираем купальник.
Купальник в горошек
Этот принт уже много сезонов подряд остается актуальным. При этом стоит обратить внимание на более летние нежные цвета.
Купальник с резинками
Такие фасоны идеально подходят девушкам, которые хотят максимально выделить свою талию и в целом изгибы тела.
Смежные купальники
Если вы себя комфортно чувствуете в смежных купальниках, тогда вперед. Обратите внимание на яркие сочные цвета, а также присмотритесь к анималистическим принтам, которые сейчас в тренде.
Разноцветный купальник
Такие купальники сейчас разлетаются как горячие пирожки, ведь они достаточно необычные. Мало того, что они сделаны из разных тканей, так еще и с модными цепями.
Купальник с кольцами
Кольца сейчас на уровне с цепями. Это некая "изюминка" для полноценного пляжного образа.
Купальник с принтом тай-дай
Это одна из самых модных расцветок еще с прошлого года. Обязательно обратите на такие купальники внимание.
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