Совсем скоро начнется пляжный сезон.

Лето уже пришло, и несмотря на дожди солнышко все же радует нас своими лучиками. Вполне вероятно, что совсем скоро начнется пляжный сезон, поэтому модницы должны быть во всеоружии. Похудеть успели, теперь выбираем купальник.

Купальник в горошек

Этот принт уже много сезонов подряд остается актуальным. При этом стоит обратить внимание на более летние нежные цвета.

Купальник с резинками

Такие фасоны идеально подходят девушкам, которые хотят максимально выделить свою талию и в целом изгибы тела.

Смежные купальники

Если вы себя комфортно чувствуете в смежных купальниках, тогда вперед. Обратите внимание на яркие сочные цвета, а также присмотритесь к анималистическим принтам, которые сейчас в тренде.

Разноцветный купальник

Такие купальники сейчас разлетаются как горячие пирожки, ведь они достаточно необычные. Мало того, что они сделаны из разных тканей, так еще и с модными цепями.

Купальник с кольцами

Кольца сейчас на уровне с цепями. Это некая "изюминка" для полноценного пляжного образа.

Купальник с принтом тай-дай

Это одна из самых модных расцветок еще с прошлого года. Обязательно обратите на такие купальники внимание.

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Автор: Диана Могилевич