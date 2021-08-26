Сезон осень-2021 предлагает большой выбор вариантов маникюра. Этой осенью в моде короткие ноготки миндалевидной формы, матовый лак и геометрические узоры.

Осень 2021 года приносит с собой не только смену погоды, но и новые тренды и тенденции в маникюре. Осенний маникюр этого года предлагает вам широкий выбор форм, цветов и узоров. В этом сезоне нет четких запретов. Однако мода на длинные ногти, яркие цвета и абстрактные узоры постепенно уходит. Сейчас в тренде натуральность, элегантность и женственность.

Длина и форма ногтей

Осенний маникюр 2021 не запрещает длинные острые ноготки. Однако главным трендом сезона является короткая длина и формы "миндаль" и "балерина". Свободный край ногтя должен составлять не более 0.5 мм. Такая длина выглядит элегантно и практично и обеспечит большой комфорт.

Матовый минимализм

Минимализм - это главный тренд нынешней осени. Осенью 2021 в моде однотонные ногти, небольшие аккуратные узоры, неяркие цветы. Главным трендом в маникюре сейчас является матовое покрытие ногтей. Модным также считается классический френч.

Если вам по вкусу более яркий и разнообразный маникюр, используйте сочетание матового лака с хромированными и золотыми вставками, цветовыми переливами, акриловой лепкой, глянцевыми полосами. Сочетание разных фактур сейчас считается невероятно стильным.

Цветовая палитра осеннего маникюра

Осень 2021 предлагает очень широкий выбор цветов для маникюра. В моде сейчас черные, горчичные, розовые, изумрудные цвета. Хорошим выбором будут традиционные цвета осени - желтый, оранжевый, бордовый, алый, бежевый. Очень трендовый сейчас синий - это символ всего 2021 года. Модными также считаются оттенки белого и серого.

Модные узоры и рисунки этого сезона

Этой осенью в тренде растительные, цветочные узоры, изображение листьев и растений. Большую популярность приобрели геометрические узоры - треугольники, линии, пятна, кристаллы.

Что касается техники маникюра и различных украшений, в моде сейчас стразы, золотая обводка, глиттер, покрытие шиммером, металлик, фольгирование. Тренды маникюра практически не ограничивают вашу фантазию.

Кракелюр фольгой на ногтях / фото pinterest.com

Весьма популярными являются лунный и нюдовый маникюр, монохром, двойной френч.

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Автор: Екатерина Пулатова