Модный маникюр на осень предлагает варианты дизайна как на короткие, так и на длинные ногти.

Осень 2021 года предлагает модницам множество идей для красивого маникюра. Обладательницы коротких ногтей могут обрадоваться, ведь естественность и простота сейчас в тренде. Любительницы ногтей подлиннее также найдут для себя модные варианты.

Ранее мы рассказывали, какие модные цвета волос предлагают стилисты для женщин этой осенью.

Цветочные узоры

Цветочные узоры всегда были в моде. Этой осенью более востребованы не реалистичные, а абстрактные узоры. Сделать макияж более осенним можно с помощью сезонных цветов: красного, оранжевого и желтого.

Геометрические узоры

Геометрические узоры – ещё один вариант маникюра, который будет актуален всегда. В этом сезоне более трендовым считается маникюр с тонкими аккуратными линиями. А вот широкие полосы сейчас не в моде.

Разноцветный маникюр

Если вы не любите узоры и аппликации, но хотите яркий маникюр – попробуйте покрасить ногти в разные оттенки одного цвета. Используйте теплые осенние цвета, чтобы маникюр был актуальным.

Блестки

Любительницы ярких ногтей могут воспользоваться лаком с блестками или крупным глиттером. Не забудьте покрыть такой маникюр прозрачным гелем, чтобы он выглядел аккуратно.

Объемный маникюр

Маникюр с объемным рисунком прекрасно смотрится на ногтях любой формы и длины. Такой маникюр выглядит по-осеннему уютно. Для такого дизайна используют выпуклые декоративные элементы. Чтобы не перегружать маникюр, рекомендуется наносить объемный рисунок только на один или два ногтя.

Маникюр на длинные ногти

Длинные ногти также в моде в этом сезоне. Наиболее стильным считается дизайн с прозрачным покрытием на ногтевой пластине и темным краем ногтя. Такой маникюр смотрится очень эффектно.

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Автор: Екатерина Пулатова