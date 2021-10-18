Маникюр на осень 2021 / фото ua.depositphotos.com

Осень 2021 года предлагает модницам множество идей для красивого маникюра. Обладательницы коротких ногтей могут обрадоваться, ведь естественность и простота сейчас в тренде. Любительницы ногтей подлиннее также найдут для себя модные варианты.

Ранее мы рассказывали, какие модные цвета волос предлагают стилисты для женщин этой осенью. 

Цветочные узоры

Модный маникюр на осень / фото pixabay

Цветочные узоры всегда были в моде. Этой осенью более востребованы не реалистичные, а абстрактные узоры. Сделать макияж более осенним можно с помощью сезонных цветов: красного, оранжевого и желтого.

Геометрические узоры

Модный маникюр на короткие ногти / фото pixabay

Геометрические узоры – ещё один вариант маникюра, который будет актуален всегда. В этом сезоне более трендовым считается маникюр с тонкими аккуратными линиями. А вот широкие полосы сейчас не в моде.

Разноцветный маникюр

Модный маникюр на короткие ноги на осень / фото pixabay

Если вы не любите узоры и аппликации, но хотите яркий маникюр – попробуйте покрасить ногти в разные оттенки одного цвета. Используйте теплые осенние цвета, чтобы маникюр был актуальным.

Блестки

Модный маникюр на осень 2021 на короткие ногти / фото pixabay

Любительницы ярких ногтей могут воспользоваться лаком с блестками или крупным глиттером. Не забудьте покрыть такой маникюр прозрачным гелем, чтобы он выглядел аккуратно.

Объемный маникюр

Модный объемный маникюр / фото pixabay

Маникюр с объемным рисунком прекрасно смотрится на ногтях любой формы и длины. Такой маникюр выглядит по-осеннему уютно. Для такого дизайна используют выпуклые декоративные элементы. Чтобы не перегружать маникюр, рекомендуется наносить объемный рисунок только на один или два ногтя.

Маникюр на длинные ногти

Модный маникюр на длинные ногти / фото pixabay

Длинные ногти также в моде в этом сезоне. Наиболее стильным считается дизайн с прозрачным покрытием на ногтевой пластине и темным краем ногтя. Такой маникюр смотрится очень эффектно.

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Автор: Екатерина Пулатова