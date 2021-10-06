На украшение необычной формы тут же обратили внимание пользователи соцсетей и фэшн-критики.

Французский модный дом Givenchy попал под волну критики из-за того, что представил на показе весна-лето 2022 в Париже колье в форме удавки.

Металлическое украшение, похожее на петлю, стало частью дебютной коллекции креативного директора Givenchy Мэтью Уильямса, который присоединился к работе над брендом прошлым летом. На украшение необычной формы тут же обратили внимание пользователи соцсетей и фэшн-критики.

"Казалось бы, модная индустрия должна была наконец осознать, что не стоит показывать вещи, напоминающие петлю, как это было в случае с коллекцией Burberry в 2019 году, - говорится в Инстаграме Diet Prada (фэшн-акаунт, критикующий бренды за отсутствие инклюзивности и культурную апроприацию). - Но похоже, история идет по кругу".

Колье в форме удавки также вызвало недовольство среди пользователей соцсетей.

"Как это могло пройти через руки нескольких людей до показа, и всем показалось, что это нормально? И почему это меня не удивляет?" - задается вопросом в своем Инстаграме активистка Ким Саира.

"В какой вселенной удавка на шее у девушки считается модой? - пишет в своем "Твиттере" пользователь Абхик Чоудури. - Постарайся сделать что-то получше, Мэтью (имеется в виду креативный директор бренда Мэтью Уильямс), как для этого мира, так и для бренда. Молодым парням и девушкам не стоит видеть такие вещи в наше время, и уж тем более на Парижской неделе моды".

Сторонники дизайна новой коллекции отметили, что украшение выглядит не так уж устрашающе и что искусство создано для того, чтобы шокировать людей.

Другие скандалы с одеждой модных брендов

За последние несколько лет люксовые бренды неоднократно подвергались осуждению за свои неэтичные или неполиткорректные, по мнению критиков, коллекции.

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Два года назад британскому модному дому Burberry пришлось извиняться за толстовку с узлом, напоминающим узел висельника, представленную на лондонской неделе моды. Критики увидели в одежде намек на самоубийство и отсыл к практике линчевания.

В 2019 году бренд Gucci снял с продаж шерстяной свитер, ворот которого некоторым напомнил лицо темнокожего человека.

Китай призвал к бойкоту коллекцию Dolce & Gabanna после скандальной рекламной кампании, в которой китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу. Жители Китая сочли это надругательством над культурой страны.

Другая маркетинговая неудача постигла компанию в 2016 году, когда одну из моделей обуви своей летней коллекции Dolce & Gabbana назвала "сандалиями раба", передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая